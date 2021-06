Keine neuen Verhandlungen über Tarife für Busfahrer in Sicht

Mainz Nach Beginn eines unbefristeten Streiks von Busfahrern in Rheinland-Pfalz haben die Arbeitgeber vom Land weitere Zusagen verlangt. Erst wenn die Landesregierung die Details für die versprochene Refinanzierung vorgelegt habe, sei die Arbeitgeberseite bereit, mit der Gewerkschaft Verdi in Verhandlungen zu treten, sagte am Montag der Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz, Heiko Nagel.