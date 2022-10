DFB-Pokal : Keine neuen Mainzer Personalsorgen vor Pokalspiel in Lübeck

Mainz Der Mainzer Trainer Bo Svensson muss vor dem Pokalspiel bei Außenseiter VfB Lübeck keine weiteren Personalprobleme befürchten. „Es gibt keine neuen Ausfälle - wir müssen heute im Abschlusstraining schauen, ob jemand zurückkehrt.

Es stehen uns ansonsten die gleichen Spieler wie in Bremen zur Verfügung“, sagte Svensson am Montag in Mainz. Die Rheinhessen haben am Dienstagabend (18.00 Uhr/Sky) beim Regionalligisten eine Pflichtaufgabe zu erfüllen und wollen ihren Aufwärtstrend nach dem 2:0-Sieg in Bremen fortsetzen.