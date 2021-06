Keine neuen Corona-Todesfälle im Saarland

Berlin/Saarbrücken Weitere Entspannung der Corona-Lage im Saarland: Binnen 24 Stunden wurde kein Todesfall gemeldet, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 03.14 Uhr) am Mittwoch hervorgeht. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Coronavirus starben, beträgt 1019 seit Beginn der Pandemie.

Es wurden zwölf neue Corona-Infektionen registriert. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, sank auf 6,6. Am Vortag hatte sie bei 7,3 gelegen.