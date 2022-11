Flutgebiet : Keine neue Lichterfahrt mit vielen Traktoren im Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Kunterbunt beleuchtete Trecker brachten vor einem Jahr Kinderaugen zwischen Hausruinen im Ahr-Flutgebiet zum Glänzen. Dieses Jahr müssen die Menschen auf die Lichterfahrt verzichten. Ein Mitorganisator nennt dafür zwei Gründe.

Rund 1500 Traktoren und andere Fahrzeuge mit Weihnachtsbeleuchtung sind vor einem Jahr durch das Ahr-Flutgebiet getuckert - doch an diesem Samstag fällt die Lichterfahrt ins Wasser. Markus Wipperfürth, nordrhein-westfälischer Landwirt, Unternehmer und Ahr-Fluthelfer der ersten Stunde, sagt: „Letztes Jahr war ich dabei, das war mega. Die Leute haben so viel Schlimmes erlebt und haben sich so gefreut.“ Tausende Lichter leuchteten damals unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ in der Abenddunkelheit zwischen flutgeschädigten Häusern. Beim Hochwasser der Ahr im Juli 2021 waren mindestens 134 Menschen getötet worden.