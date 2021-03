Hochgeklappte Tische vor einer Gastwirtschaft in der Fußgängerzone von Speyer. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz In Rheinland-Pfalz wird es wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen keine weiteren landesweiten Öffnungsschritte geben. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach einer Kabinettssitzung mit.

In den Osterferien soll die Außengastronomie in bestimmten Regionen und unter strengen Auflagen aber erlaubt werden. In der nächsten Woche werde es dazu Beratungen mit den Kommunen geben, sagte Dreyer.