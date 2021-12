Keine längeren Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz

Mainz Im Unterschied zu anderen Bundesländern sollen die Weihnachtsferien in Rheinland-Pfalz nicht verlängert werden. „Wir müssen es schaffen, möglichst viel Normalität an den Kitas und Schulen zu gewährleisten“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Anders als in Brandenburg oder Sachsen solle auch nicht die Präsenzpflicht aufgehoben werden. Ausnahmeregeln gibt es für vulnerable Kinder und Jugendliche oder bei Angehörigen mit besonderen Risiken.

„Wir haben gesehen, wie wichtig es ist die Schulen offen zu halten“, sagte Hubig mit Blick auf die Schulschließung Anfang dieses Jahres. Die Bestätigung des ursprünglichen Ferientermins liege auch im Elterninteresse der Planbarkeit von Arbeits- und Familienzeit. Auch die Abiturprüfungen sollen am 5. Januar planmäßig beginnen.