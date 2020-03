Keine Hinweise auf Probleme bei Kita- und Schulschließungen

Eine Spielfläche vor dem Gymnasium auf dem Asterstein ist menschenleer. Foto: Thomas Frey/dpa.

Mainz Die am Montag begonnene Schließung von Kindertagesstätten und Schulen in Rheinland-Pfalz hat nach ersten Eindrücken ohne größere Probleme begonnen. Bislang gebe es erst vereinzelte Meldungen über das dafür vorgesehene Online-Portal Edison, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Montag.

Dabei hätten mehrere Schulen gemeldet, dass überhaupt keine Schülerinnen und Schüler gekommen seien, so dass dort keine Notbetreuung erforderlich sei.

Das Augenmerk bei der Notfallbetreuung galt am Montag vor allem dem Bemühen, Gruppen der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen möglichst klein zu halten, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu minimieren. Eine Altersbegrenzung gebe es dabei bislang nicht, sagte die Sprecherin. Ob dies erforderlich werde, müsse im Laufe der Woche geprüft werden. Bei einigen kirchlichen Kindertagesstätten sei erst ab Dienstag eine Notbetreuung möglich, was den betroffenen Eltern rechtzeitig mitgeteilt worden sei.