Keine Hinweise: Albino-Känguru-Baby „Mila“ verschwunden

Kaiserslautern „Mila“ bleibt unauffindbar: Auch am Samstag hat es noch keine Spur von dem Albino-Känguru-Baby gegeben, das aus einem Zoo in Kaiserslautern verschwundenen ist. „Es gibt nichts Neues“, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit.

Noch seien keine Hinweise eingegangen. „Wir warten ab, vielleicht kommt ja noch etwas.“ „Mila“ war der Stadt Kaiserslautern zufolge das letzte Mal am Mittwochmorgen im Gehege gesehen worden. Abends beim Wegschließen habe das Tier laut Polizei dann gefehlt. Die Polizei schließt auch einen Diebstahl des kleinen Albino-Kängurus nicht aus. Es werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es.