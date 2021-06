Keine Hallenbäder-Öffnung: Thermen sehen sich benachteiligt

Koblenz Hotels dürfen ihre Hallenbäder jetzt öffnen, Thermen nicht. Dass die Landesregierung die wirtschaftlich ohnehin angeschlagenen Badehäuser bei den Lockerungen der Corona-Regelungen weiter außen vor lässt, ist nach Ansicht des Heilbäderverbands nicht nachzuvollziehen.

Die rheinland-pfälzischen Thermen fühlen sich bei den an diesem Mittwoch in Kraft getretenen Lockerungen der Corona-Beschränkungen übergangen. Die unterschiedliche Behandlung von Hallenbädern und Schwimmbereichen in Hotels, die öffnen dürfen, und denen in Thermen und Badehäusern, die das nicht dürfen, sei unverständlich, sagte Guido Orthen, Vorsitzender der Sektion Heilbäder und Kurorte des Tourismus- und Heilbäderverbands Rheinland-Pfalz, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Die Thermen haben im letzten Jahr bewiesen, dass sie durch Kontakterfassung und die Umsetzung der Hygienekonzepte sowie die Einhaltung der vorgegebenen Personenbegrenzung kontrolliert öffnen können und nicht zum Infektionsgeschehen beitragen.“