Keine Großveranstaltungen in Rheinland-Pfalz bis Ende August

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) trägt einen Mundschutz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Bis Ende August wird es wegen der Corona-Krise auch in Rheinland-Pfalz keine Großveranstaltungen geben. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz.