Keine Französisch-Kurse für Abgeordnete im Saarland

Saarbrücken Die Abgeordneten des saarländischen Landtags wollen keine speziell für sie angebotenen Französisch-Kurse. Die Fraktionen von CDU, SPD und Linke lehnten am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der AfD ab.

Helma Kuhn-Theis (CDU) und Barbara Spaniol (Linke) streuten in ihre Ablehnung des AfD-Vorstoßes ebenfalls französische Sätze ein. „Ich glaube, dass die allermeisten in der Lage sind, in der französischen Sprache zu kommunizieren“, sagte Kuhn-Theis. Spaniol sagte auf Französisch, Dörr schlage immer Initiativen ohne Inhalt vor: "Çam'embête" (Das ärgert mich). Sie halte im Übrigen das Ziel der Frankreich-Strategie, bis 2043 Französisch als weitere Verkehrssprache im Saarland zu etablieren, mangels Finanzierung für nicht realistisch.