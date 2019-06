Keine Ermittlungen wegen verschwundener Akten im Rathaus

Mainz Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht wegen verschwundener Akten und vermeintlich gelöschter Daten in der Mainzer Stadtverwaltung im Zusammenhang mit einem Dezernatswechsel. Es sei kein Anfangsverdacht für ein strafbares Verhalten gegeben, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller am Dienstag in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Sowohl für die Vernichtung von Schriftstücken als auch für die vorübergehende Verschiebung und damit mögliche Unterdrückung von Daten von einem Laufwerk auf ein anderes sei der erforderliche Vorsatz nicht gegeben.

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hatte Mitte April einen internen Prüfbericht der Staatsanwaltschaft übermittelt und Strafanzeige gegen unbekannt erstattet.