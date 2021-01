Keine Entscheidung zu neuem Glücksspielgesetz vor der Wahl

Eine Person sitzt in einer Spielhalle an einem Spielautomaten. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild/Archiv

Mainz Der Landtag wird nun doch nicht vor der Landtagswahl am 14. März über den Entwurf der Ampelfraktionen zur Änderung des Landesglücksspielgesetzes abstimmen. Der Innenausschuss habe die Entscheidung über den Gesetzentwurf am Mittwoch vertagt, teilten SPD, FDP und Grüne nach der Sitzung mit.

Ursprünglich sollte der Landtag am Donnerstag und Freitag nächster Woche in seinen letzten Plenarsitzungen dieser Legislaturperiode darüber entscheiden.

Die Novellierung ist notwendig, da der neue Glücksspielstaatsvertrag am 1. Juli 2021 in Kraft tritt und die darin vereinbarten Grundsätze in Landesrecht umgesetzt werden müssen. Der Entwurf sah vor, dass Übergangsregelungen im bisherigen Landesglücksspielgesetz für viele Betriebe am 30. Juni 2021 auslaufen sollten. So sollte dann ein Mindestabstand von 500 Metern zwischen Spielhallen und Einrichtungen eingehalten werden, „die überwiegend von Minderjährigen besucht werden“. Auch Spielhallen selbst sollten künftig mindestens einen halben Kilometer voneinander entfernt sein. In Gewerbegebieten sollte der Mindestabsatz laut Gesetzesvorlage etwas geringer sein.