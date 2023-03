Arbeitsgericht Keine Einigung in Schmerzensgeldklage gegen Trierer Bischof

Die Frau gibt in ihrer Klage an, sie sei durch die Nennung ihres wahren Namens durch Bischof Ackermann retraumatisiert worden. „Damit verbunden ist eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts“, sagte ihr Anwalt Oliver Stegmann. Ihr Schutz durch die Anonymität habe dadurch „einen erheblichen Kratzer, wenn nicht Riss bekommen“. Die Frau hatte unter dem Pseudonym über ihren Leidensweg in dem 2020 erschienen Buch „Erzählen als Widerstand“ berichtet.