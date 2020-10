Keine Durchsuchung bei Ex-DFB-Chef Niersbach

Frankfurt/Main Der frühere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach ist derzeit nicht unmittelbar von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen betroffen.

„Bei mir hat keine Durchsuchung stattgefunden. Ich habe auch ansonsten keinerlei Kenntnis“, sagte Niersbach der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Morgen die Geschäftsräume des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sowie Privatwohnungen von ehemaligen und aktuellen Verbandsfunktionären durchsucht. An den Maßnahmen in Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz waren insgesamt rund 200 Beamte beteiligt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Dabei gehe es um Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Fußball-Nationalmannschaft aus den Jahren 2014 und 2015. Niersbach war von März 2012 bis November 2015 DFB-Präsident.