Ermittlungen Keine Bomben nach Drohungen in Schulen in Bingen gefunden

Die Polizei hat nach einer anonymen Bombendrohung an zwei Schulen in Bingen Entwarnung gegeben. Bei den Durchsuchungen der Gebäude sei kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, teilten die Ermittler am Dienstag in Mainz mit. Am Tag zuvor hatten fünf Schulen in Neuwied ebenfalls Mails mit bedrohlichem Inhalt erhalten. Sprengsätze wurden auch dort nicht gefunden.