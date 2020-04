Keine Begrenzung der Verkaufsfläche bei Möbel Martin

Saarlouis Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat einem Antrag des Einrichtungshauses Möbel Martin auf Aussetzung der Verkaufsflächenbegrenzung im Zuge der saarländischen Corona-Bekämpfungsverordnung vorläufig stattgegeben.

Der zweite Senat habe „hervorgehoben, dass die Geschäfte der Antragstellerin anders als Kaufhäuser und Einkaufszentren im Sortiment beschränkt sind und sich nicht in zentraler Innenstadtlage befinden“, begründete das Gericht am Montag in Saarlouis das Urteil.