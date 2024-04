Landtag Keine Anklage gegen Ex-Landrat: Worte der Opposition

Für Pföhlers Partei sagte Dirk Herber, Obmann der CDU-Fraktion im Flut-Untersuchungsausschuss: „Von Anfang an war und bis heute ist das Versagen von Landrat Pföhler unbestritten - das steht außer Frage.“ Klar sei aber auch, dass die politische Verantwortung für das Agieren am Flutabend und in der -nacht viele trügen. Noch immer habe Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) keine Verantwortung für das Handeln ihrer Landesregierung übernommen.