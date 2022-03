Landesregierung : Keine Änderung in Corona-Kurs nach Bund-Länder-Runde

Keine Änderung in Corona-Kurs nach Bund-Länder-Runde

Mainz In Rheinland-Pfalz wird es nach den Beratungen von Bund und Ländern keine greifbare Änderung im Corona-Kurs der Landesregierung geben. Das machte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deutlich.

Die Landesregierung hatte schon vor der Bund-Länder-Runde beschlossen, dass die aktuellen Corona-Regeln im Wesentlichen zwei Wochen länger als zunächst geplant bis zum 2. April gelten sollen. Die Infektionszahlen hatten in den vergangenen Tagen neue Höchststände erreicht.

Über das weitere Vorgehen - etwa auch über Ansätze in der Hotspot-Strategie - werde in der nächsten Woche beraten, kündigte Dreyer an. Sie denke, dass die Pandemie aktuell beherrschbar sei.