2. Bundesliga „Kein Zuckerschlecken“: 1. FC Nürnberg beendet Mini-Krise

Vom 1. FC Nürnberg fällt eine Last ab. Der „Club“ hat seine kleine Ergebniskrise beendet und die erweiterte Spitzengruppe in der 2. Fußball-Bundesliga wieder im Blick. Nach zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen gewann der FCN am Sonntag bei der SV Elversberg mit 1:0 (0:0) und hat nun wie der Aufsteiger 24 Punkte auf dem Konto.