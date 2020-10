Kein Start von Mick Schumacher im zweiten Formel-1-Training

Mick Schumacher, Rennfahrer aus Deutschland. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa/Archivbild

Nürburg Nach der Absage des Formel-1-Auftakttrainings auf dem Nürburgring wird Mick Schumacher in der zweiten Einheit des Tages nicht starten. Der 21-Jährige war am Freitag nur für das erste Freie Training bei Alfa Romeo vorgesehen und sollte sein Debüt an einem Grand-Prix-Wochenende geben.

