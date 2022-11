Festival : Kein Mainstream: „Filmz“ startet mit Mystery-Thriller

Mainz Raus aus dem Hörsaal, rein ins Kino: Das studentische Filmfestival „Filmz“ bringt bis zum 13. November rund 100 Filme auf die Leinwand. Das Programm versuche, „Pfade abseits des Mainstreams zu beschreiten und sich auf die Vielfältigkeit des jungen deutschen Kinos einzulassen“, erklärte Janis Kuhnert von der Festivalleitung.

Als Eröffnungsfilm stand am Donnerstag der Mystery-Thriller „Schweigend steht der Wald“ auf dem Programm. Die Schauspielerin Henriette Confurius stellt darin die Forstpraktikantin Anja Grimm dar, die in ein Dorf in der Oberpfalz zurückkehrt, in dem ihr Vater acht Jahre zuvor spurlos verschwunden ist. Die Regisseurin Saralisa Volm und der Drehbuchautor Wolfram Fleischhauer hätten es „auf faszinierende Weise geschafft, schöne Filmbilder und wichtige geschichtliche Themen zusammenzuführen, aber ohne erhobenen Zeigefinger“, sagte Festivalsprecherin Ute Petermann.