Kein Kandidat aus Rheinland-Pfalz für SPD-Vorsitz in Sicht

Ein Mann geht an einem großen Partei-Logo der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vorbei. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv.

Mainz An der neuen Spitze der Bundes-SPD wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Rheinland-Pfälzer stehen. Es sei kein Bewerber für die Nachfolge von Andrea Nahles bekannt, sagte der Sprecher des rheinland-pfälzischen SPD-Landesverbands, Timo Haungs, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Zwar geht die Frist für einen Vorschlag noch bis zum 1. September. Ein Bewerber braucht aber die Mitgliederunterstützung von mindestens fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. Daher gilt es als unwahrscheinlich, dass sich noch ein rheinland-pfälzischer Sozialdemokrat für die Kandidatur entscheidet.

Die kommissarische SPD-Chefin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagt schon seit langem, dass sie nicht kandidieren will. Sie zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass es noch weitere Bewerbungen um den SPD-Vorsitz geben werde. „Wir haben Sommerpause. Ich freue mich, dass wir schon drei Teams und eine Einzelperson haben, die sich in das Rennen begeben“, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag). „Ich bin sehr sicher, dass es weitere Bewerbungen geben wird.“