Handel & Sport Kein Feiertag: „Saarländer-/Franzosen-Tag“ in Zweibrücken

Zum traditionellen „Saarländer-/Franzosen-Tag“ lädt das pfälzische Zweibrücken am Donnerstag wieder Gäste jenseits der Grenze ein - weil Mariä Himmelfahrt in Rheinland-Pfalz kein Feiertag ist. „Umso lieber wird dieser Tag gemeinsam mit den Nachbarn in der Rosenstadt gefeiert“, sagte Stadtmanagerin Petra Stricker. Auch der Handel in Zweibrücken, das im Dreiländereck liegt, freut sich auf Saarländer und Franzosen.