Kein Busfahrerstreik: Einigung auf Übergangslösung

Der drohende Streik von Busfahrern privater Verkehrsunternehmen zum Schulbeginn am Montag ist vom Tisch. Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild

Mainz Der drohende Streik von Busfahrern privater Verkehrsunternehmen in Rheinland-Pfalz zum Schulbeginn am Montag ist vom Tisch: Die Gewerkschaft Verdi hat sich nach eigenen Angaben mit den Arbeitgebern auf eine Übergangslösung geeinigt.

Diese sieht eine Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro für alle Gewerkschaftsmitglieder sowie einen Mindeststundenlohn von 15 Euro für alle Busfahrer im Linienverkehr ab dem 1. September vor, wie Jürgen Jung, Verdi-Landesfachbereichsleiter für Verkehr, am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ (Mainz) darüber berichtet. Bei privaten Busunternehmen in Rheinland-Pfalz arbeiten laut Verdi rund 6000 Fahrer. Von der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.