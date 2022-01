Kein Busfahrerstreik am Dienstag

Mainz Schüler, Pendler und andere Busfahrgäste können aufatmen: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verzichtet im Konflikt um den Manteltarifvertrag für Fahrer und Fahrerinnen privater Busunternehmen vorerst auf die angedrohten Streiks.

Das am vergangenen Freitag an den Arbeitgeberverband VAV gerichtete Ultimatum, bis Montag um 12.00 Uhr einen der vorgeschlagenen Verhandlungstermine anzunehmen, habe „in letzter Minute doch eine positive Wendung genommen“, teilte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider mit. An diesem Freitag „werden wir mit der Arbeitgeberseite am Verhandlungstisch sitzen, um den seit drei Jahren offenen Tarifkonflikt des Manteltarifvertrages nun beiderseits zu einem positiven Ende zu bringen“, fügte er hinzu.