Stopp bis Ende März : Weiterhin kein ÖPNV nach Frankreich: Kritik von Politik und Verbände

Zurzeit wird der Saargemünder Bahnhof von der Saarbahn nicht angefahren. Foto: BeckerBredel

Seit Beginn des Monates gibt es keine Bus- und Bahnverbindungen mehr zwischen dem Saarland und dem Département Moselle. Nun wurde die Aussetzung verlängert und ernet viel Gegenwind.

Ihre Hoffnung ab dieser Woche wieder mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren, mussten die Pendler aus Lothringen begraben. Seit Beginn des Monates ist der grenzüberschreitende ÖPNV ausgesetzt. Grund dafür ist die Einstufung des französischen Nachbardépartements Moselle als Virusmutationsgebiet. Zunächst galt diese Einschränkung bis zum 17. März. Jetzt ist aber klar: Bis Ende des Monates wird es keine Erleichterungen geben. „Hintergrund ist die erneut verlängerte Corona-Schutz-Verordnung des Bundes mit Geltungsdauer bis zum 31. März. Sie sieht weiterhin ein Beförderungsverbot von Personen aus Risikogebieten nach Deutschland vor, um eine Ausbreitung der Corona-Virus-Mutation zu bremsen. Demnach dürften Pendlerinnen und Pendler aus Moselle zurzeit nicht mit Bus und Bahn in das Saarland einreisen“, teilte das saarländische Verkehrsministerium mit. „Pendler, die mit privaten Verkehrsmitteln ins Saarland einreisen, müssen einen negativen Corona-Test mit sich führen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Die Bundespolizei kontrolliert die Einhaltung der Maßnahmen in Grenznähe weiterhin stichprobenartig“, so die Behörde weiter.

Diesen Zustand kritisiert die Linksfraktion im Landtag. „Es ist unsäglich, in welchem Ausmaß die gute Nachbarschaft und Freundschaft zu Frankreich gefährdet wird. Die Menschen in unserer Region leben und arbeiten zusammen. Busse und Bahnen, die an den Grenzen Halt machen müssen, und geschlossene Schlagbäume können ein Virus nicht aufhalten, aber eine gute Partnerschaft stören und vor allem Berufspendlern Schwierigkeiten machen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher Jochen Flackus. Ähnlich sieht das der saarländische Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic (FDP). „Es ist nicht einzusehen, weshalb die Regierung erlaubt, nach Mallorca zu fliegen, aber die Fahrt mit der Saarbahn nach Saargemünd untersagt wird“, so Luksic. Besonders absurd sei es, weil in der Praxis Deutsche und Franzosen einfach auf deutscher Seite in Bus und Bahn einsteigen würden.

Neben den vielen Pendlern sind auch Schüler mit Wohnsitz hinter der Grenze besonders hart von dieser Maßnahmen betroffen. Zum Beispiel am Deutsch-Französischen Gymnasium, wo viele Schüler aus Frankreich nun von ihren Eltern mit dem Auto nach Saarbrücken gefahren werden. Diese müssen sich jeden zweiten Tag einem Test unterziehen müssen, auch wenn sie nicht aus dem Auto aussteigen.