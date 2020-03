Kein Abschiebungsverbot nach Kabul für gesunde Männer

Koblenz Für junge und gesunde Afghanen greift laut einem Koblenzer Gerichtsurteil kein Verbot einer Abschiebung bei der Rückkehr in den Raum Kabul und in die Stadt Masar-i-Scharif, auch wenn keine Familien- oder Stammesangehörige sie dort unterstützen.

Die unsichere Lage und die schwierige Versorgung in Afghanistan änderten daran nichts, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz laut einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Die Gewalt sei nicht so gravierend, dass sich jede dorthin zurückkehrende Zivilperson in Lebensgefahr begebe. Auch die Taufe und Zugehörigkeit zur katholischen Kirche führen laut OVG nicht automatisch zu einem Abschiebungsverbot. (AZ 13 A 11356/19.OVG)