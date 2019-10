Keimbelastete Wurst: Betriebe in Rheinland-Pfalz betroffen

"Wilke Wurst - weils besser schmeckt!" steht auf einem Werbeplakat des Fleischherstellers Wilke Wurstwaren. Foto: Uwe Zucchi/dpa.

Mainz Auch Betriebe in Rheinland-Pfalz sind mit keimbelasteter Wurst des nordhessischen Produzenten Wilke beliefert worden. Das Ernährungsministerium des Landes forderte Firmen auf, zu prüfen, ob sie Produkte des Herstellers über Zwischenhändler erhalten haben, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Aktuell gehen wir davon aus, dass Betriebe in ganz Rheinland-Pfalz Wurstwaren des Unternehmens erworben haben“, sagte Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne). Das Untersuchungsamt habe Vertriebslisten erhalten und leite Informationen an die Behörden der Städte und Kreise weiter.

Der Hersteller Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH&Co. KG aus Twistetal ruft seit vergangene Woche alle seine Produkte zurück. Denn in der Wurst der Firma waren in mehreren Fällen Listerien-Keime nachgewiesen worden. Betroffen sind Produkte mit der Kennzeichnung DE EV 203 EG.