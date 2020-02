Kehrmaschine kippt um: Ein Verletzter

Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Wegen eines technischen Defekts ist eine Kehrmaschine an einer abschüssigen Straße in Saarbrücken nicht mehr zu bremsen gewesen und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Der 26 Jahre alte Fahrer der Maschine erlitt dabei am Samstag leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.



