Kehl und Straßburg : Dem Feinstaub auf der Spur

Kehl/Straßburg Rund um Kehl und Straßburg messen Freiwillige die Feinstaubbelastung – bis in ihre Küchen.

Samstag vor einer Woche, kurz vor halb zehn am Gleis 4 auf dem Kehler Bahnhof. Eigentlich will Sophie Rabourdin, in Kehl wohnende Französin, mit ihrem Smartphone zeigen, wie bei der gleich aus Straßburg einfahrenden dieselbetriebenen S-Bahn mit Fahrtziel Offenburg die momentane Feinstaubbelastung drastisch in die Höhe schießt. Doch als der Zug mit laufendem Motor am Bahnsteig hält, zeigt ihr Smartphone grün für alle drei Feinstaubpartikel-Größen an, die ein an ihrem Rucksack angebrachter Mikrosensor misst und über Bluetooth fast in Echtzeit an ihr Handy schickt.