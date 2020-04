Kaum Verstöße gegen Regeln in Rheinland-Pfalz und Saarland

Eine Polizeistreife fährt am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben sich am Ostersonntag weitestgehend an die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise gehalten. Dies berichteten die Polizeipräsidien am Nachmittag.

„Die meisten Menschen halten sich an die Abstandsregelungen“, sagte ein Polizeisprecher in Mainz. Eine Grillfeier und ein Kaffeekränzchen seien aufgelöst worden. Auch in Trier hieß es: „Es gibt eine große Akzeptanz in der Bevölkerung.