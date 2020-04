Bilanz : Kaum Verstöße gegen Corona-Auflagen im Saarland

Saarbrücken Behörden warnen vor einem Ansturm von Ausflüglern trotz Kontaktverbots. Doch die Befürchtungen erfüllen sich zunächst nicht. Unterdessen breitet sich das Coronavirus weiter aus.

Trotz Frühlingswetter ist es am Sonntag im Saarland kaum zu Verstößen gegen die wegen der Corona-Krise verhängten Auflagen gekommen. Im gesamten Land seien bis 14.30 Uhr vier Ordnungswidrigkeiten gezählt worden, berichtete ein Polizeisprecher in Saarbrücken am Sonntag. Darunter waren zwei unerlaubte Ansammlungen im öffentlichen Bereich und eine private Zusammenkunft. In einem Fall hätten Unbekannte eine Absperrung an einem derzeit gesperrten Grenzübergang weggeschoben. Am Samstagabend habe es eine Reihe unerlaubter Grilltreffen gegeben. Insgesamt hielten sich die Verstöße der Polizei zufolge aber auch am Samstag in Grenzen.