Internet Kaum Gratis-WLAN: Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz und Saarland

„Dass man WLAN an Bahnhöfen auch im Jahr 2024 in der Mehrzahl der Bundesländer wie die Nadel im Heuhaufen sucht, ist wenig zeitgemäß“, sagte der Geschäftsführer des Vereins mit Sitz in Berlin, Dirk Flege, der Deutschen Presse-Agentur. Er habe den Eindruck, das Thema werde in vielen Bundesländern nicht angegangen. Der Interessenverband bezieht sich in seiner Auswertung auf Angaben der Bundesregierung, die aus dem Oktober 2023 stammen.