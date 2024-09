Fußball-Bundesliga Kaufverpflichtung: Ajorque verlässt Mainz 05 endgültig

Nur wenige Wochen nach seiner Leihe zu Stade Brest spült der Verkauf von Ludovic Ajorque weitere Millionen in die Kasse des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05. Wie der „Kicker“ berichtet, ist die Kaufverpflichtung für den französischen Stürmer nach nur drei Einsätzen in Brest bereits in Kraft getreten. Zuerst hatte die „Allgemeine Zeitung“ Mainz (AZ) berichtet.