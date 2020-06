Katze greift Frau an und beißt zu

Bad Dürkheim Eine große, graue Katze hat eine Frau in Bad Dürkheim in beide Beine gebissen. Die 36-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Grund für die Attacke sei wohl der Yorkshireterrier der Frau gewesen, den sie bei sich hatte.

