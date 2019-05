Katholischer Frauenbund kontert Ackermann-Kritik

Koblenz Die Trierer Diözesanvorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes hat die Kritik von Bischof Stephan Ackermann an der Kirchenstreik-Bewegung Maria 2.0 erwidert. „Bischof Ackermann zieht sich darauf zurück, dass er ein paar Leitungspositionen in der Verwaltung mit Frauen besetzt hat“, sagte Beate Born der „Rhein-Zeitung“ (Freitag) aus Koblenz.

Der Trierer Bischof hatte in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur gesagt: „Ich kann die Ungeduld vieler Frauen verstehen. Ich sage aber offen, dass ich diese Streikaufrufe, diese Streikaktionen nicht für hilfreich halte.“ Er verwies darauf, dass die deutschen Bischöfe sich zu einem „synodalen Weg“, zu einem Dialog mit Laien und Experten auch über „Frauen und Amt“ bereiterklärt hätten. „Das hat eine neue Qualität, dass wir in einer offenen Form so miteinander direkt sprechen.“ Dazu brauche man aber „auch vertrauensbildende Maßnahmen“: „Da würde ich sagen, ist der Streik eher kontraproduktiv“, hatte Ackermann der dpa gesagt.