Katastrophenschutz Katastrophenschutzübung „Meliorem“ mit 1000 Einsatzkräften

Bad Kreuznach · Mehr als 1000 Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz nehmen am kommenden Wochenende an der Brand- und Katastrophenschutzübung „Meliorem 2023“ teil. Die Großübung im Landkreis Alzey-Worms simuliere ab Freitag gleichzeitig drei große Szenarien, wie die Kreisverwaltung am Mittwochabend mitteilte: einen Vegetationsbrand, einen Gefahrenstoffaustritt und einen Industriebrand.

20.09.2023, 21:52 Uhr

Neben dem Landkreis Alzey-Worms seien zwölf weitere Kreise und mehrere Städte sowie verschiedene Einsatzorganisationen beteiligt. Dazu zählen Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehren, Werkfeuerwehren, Verbände des Technischen Hilfswerks, Rettungs- und Hilfsdienste, schnelle Einsatzgruppen des Katastrophenschutzes, die Bundeswehr, die Polizei, der Landesbetrieb Mobilität und die für den Digitalfunk zuständige Stelle des Landes. Die Ergebnisse der Übung hätten auch landes- und bundesweit Relevanz, hieß es. Daher werde etwa auch der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling (SPD), erwartet. © dpa-infocom, dpa:230920-99-271421/2

(dpa)