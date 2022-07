Landtag : Katastrophenschutzgesetz im Fokus des U-Ausschusses Flut

Mainz Hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung die Einsatzleitung in der Flutnacht automatisch inne? Diese umstrittene Frage versucht der Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe heute mit Hilfe eines weiteren Experten zu klären.

Ein enger Mitarbeiter des damaligen Ahr-Landrats Jürgen Pföhler (CDU) hatte im Juli im Untersuchungsausschuss gesagt, er habe dem CDU-Politiker am 17. Juli empfohlen, „das Kommando an das Land abzugeben“, das dafür bereit gestanden habe.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause an diesem Freitag geht es außerdem noch einmal um die Ereignisse und die Kommunikation in der Flutnacht. Geladen sind der Wehrleiter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Marcus Mandt. Für die Stadt Sinzig werden der Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) und der Wehrleiter Andreas Braun erwartet. In Sinzig sind in der Flutnacht unter anderem zwölf Bewohner eines Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Als letzter Zeuge ist der Opferbeauftragte der Landesregierung, Detlef Placzek, geladen.