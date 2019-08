Katamaran kentert auf dem Rhein

Karlsruhe Ein Katamaran mit drei Menschen an Bord ist auf dem Rhein bei Karlsruhe gekentert. Wie die Polizei mitteilte, blieben alle Mitfahrer bei dem Unfall an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz unverletzt. Das rund 15 Meter lange Boot hatte sich am Mittwoch wegen eines Ruderbruchs nicht mehr manövrieren lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa