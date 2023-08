Gesundheitspolitik Kassenärztliche Vereinigung fordert Reform: Protest

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Rheinland-Pfalz fordert bessere Strukturen für Arztpraxen und plant eine Protestaktion an einem gesundheitspolitisch historischen Ort. Konkret hält die KV die Regelungen für Praxen für längst überholt, die mit dem im Jahr 1993 in Kraft getretenen Gesundheitsstrukturgesetz eingeführt wurden, wie sie am Mittwoch mitteilte. Auf den Weg gebracht wurde dieses Gesetz 1992 in einem Hotel in Lahnstein, genau dort ist am 13. September die Protestaktion von Vertretern aus Arztpraxen und psychotherapeutischen Praxen mit dem Namen „Lahnstein 92 - Schluss mit Budgetierung und Bedarfsplanung“ geplant.