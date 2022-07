Gesundheit : Kassenärzte: Servicenummer 116 117 wird gut genutzt

Saarbrücken Die Spitzenvertretung der Kassenärzte sieht die neue Servicenummer 116 117 auf einem guten Weg. An Nachfrage fehlt es nicht - aber an Fachkräften auf der anderen Seite der Leitung.

Die bundesweit einheitliche Patientenservice-Nummer 116 117 hat im Saarland deutlich an Bedeutung gewonnen. Das berichtete der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) des Saarlandes am Dienstagabend in Saarbrücken. Demnach kennt laut einer Befragung zwei Jahre nach dem Start inzwischen rund die Hälfte der Bürger und Bürgerinnen die Nummer. 2021 habe man im Saarland über 100.000 Anrufe gezählt. Allein an einem Brückentag hätten die Mitarbeiter kürzlich 500 Anrufe bearbeitet.