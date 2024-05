Gesundheit Kassenärzte sehen dringenden Bedarf bei Notfallversorgung

Um die Akut- und Notfallversorgung langfristig sicherzustellen, muss nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz (KV RLP) die Steuerung der Patienten verbessert und die Bezahlung verändert werden. Die medizinischen Ressourcen seien begrenzt, Notaufnahmen und ärztliche Bereitschaftspraxen würden zu stark oder falsch genutzt, kritisierten die Kassenärzte am Montag in einer in Mainz verschickten Mitteilung. Neben einer Aufklärung der Öffentlichkeit sei die vernetzte Steuerung der Patientinnen und Patienten notwendig. Die beiden Telefonnummern 116117 und 112 müssten klar definierte Zuständigkeiten behalten und nicht über eine gemeinsame Erreichbarkeit laufen.