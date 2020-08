Kassenärzte im Saarland halten nichts von Corona-Massentests

Saarbrücken Die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland (KV) hält flächendeckende Corona-Tests für überflüssig. „Sie sind medizinischer und ökonomischer Unsinn und belasten nur die Labore“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Joachim Meiser am Dienstagabend in Saarbrücken.

In Saarbrücken können sich seit Montag Urlaubsheimkehrer und Lehrer auf dem Messegelände kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Eine weitere Teststation soll Anfang der Woche auf dem Flughafen eingerichtet werden. Vom Ansturm am ersten Tag mit knapp 700 Proben hatte sich auch Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) überrascht gezeigt.

„Nicht mit Beklemmung, aber mit Respekt“ bereitet sich die Kassenärztliche Vereinigung Meiser zufolge auf eine zweite Infektionswelle und auch die jahresübliche Grippewelle vor. Jeder mit Husten und Temperatur werde dann denken, er habe Corona. „Die müssen wir dann alle abstreichen“, so der Vize-KV-Vorsitzende. Angesichts von täglich rund 12 000 Infektpatienten in Hausarztpraxen müsse man sich über Ziele einer Teststrategie und eine Umsetzung in Arztpraxen Gedanken machen.