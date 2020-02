Karnevalsfeier endet für Mann an Grundstücksmauer

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Rüber Eine Karnevalsfeier hat für einen 38 Jahre alten Autofahrer in Rüber (Landkreis Mayen-Koblenz) an einer Grundstücksmauer geendet. Der Mann sei am Montagmorgen mit 1,3 Promille erst gegen eine Garagenwand und dann gegen die Mauer geprallt, teilte die Polizei mit.



