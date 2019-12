Karlsruher Rheinbrücke spätestens Sonntag wieder sechsspurig

Karlsruhe Nach monatelangen Sanierungsarbeiten soll am Wochenende die Karlsruher Rheinbrücke wieder normal befahrbar sein. Eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe sagte am Freitag, dass spätestens am Sonntag wieder alle sechs Fahrspuren freigegeben würden; möglicherweise auch schon früher.

Die drei Spuren Richtung Karlsruhe sind schon frei. In Richtung Pfalz war die Fahrbahn am Freitag noch verengt.