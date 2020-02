Karlsruhe lehnt Hartz-IV-Ausschlüsse für Ausländer ab

Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht will sich trotz zweier Vorlagen eines Sozialgerichts nicht damit befassen, dass einige Ausländer und auch manche Auszubildende von bestimmten Sozialleistungen ausgeschlossen sind.

Allerdings gibt es für das Bafög eine Altersgrenze bei 30 Jahren. In Mainz hatte eine Iranerin geklagt, die sich als Erwachsene zur Radiologieassistentin ausbilden lassen wollte. Für die Ausbildung gibt es keine Vergütung. Bafög stand ihr wegen ihres Alters nicht mehr zu, auch andere Hilfen wurden nicht bewilligt. Am Ende sah sie sich gezwungen, die Ausbildung abzubrechen. In dem anderen Fall klagt eine junge Familie aus Usbekistan. Der Vater hat in Deutschland ein Medizinstudium abgeschlossen. Im Anschluss bemühte er sich vergeblich um Hartz IV oder Sozialhilfe, um hier Arbeit suchen zu können.