2. Fußball-Bundesliga Karlsruhe-Coach Eichner hofft weiter auf Stürmer-Neuzugang

Trotz erfolgreichen Saisonstarts in der 2. Fußball-Bundesliga hofft Trainer Christian Eichner beim Karlsruher SC weiter auf einen Neuzugang in der Offensive. „Die Jungs, die dafür in der Hauptverantwortung stehen, die sind da sehr fleißig unterwegs“, sagte der KSC-Coach vor dem Spiel am Freitagabend gegen die SV Elversberg (18.30 Uhr/Sky). Er sei daher optimistisch, dass seine Mannschaft bis zum Ende der Wechselfrist am 30. August noch um den gesuchten Spieler wachse.