Leute Karikaturist Rainer Hachfeld in Berlin gestorben

Hachfeld wurde den Angaben nach 1939 in Ludwigshafen geboren. In Berlin studierte er Zeichentrickfilm und Bühnenbild und wirkte an zahlreichen Produktionen am Grips-Theater mit - so etwa auch an „Eins auf die Fresse“, das über 20 Jahre im Programm war. In vielen lokalen und überregionalen Medien veröffentlichte er Karikaturen, wegen des Vorwurfs der Beleidigung musste er sich in vier Prozessen verantworten. Von der Akademie für Kommunikation in Baden-Württemberg erhielt er 2002 den Deutschen Preis für politische Karikatur. Seinem Bruder Ludwig zufolge erhielt Hachfeld in Lateinamerika zahlreiche Ehrungen.