Verkehr : Karambolage mit sieben Autos auf A3 endet für Mann tödlich

Frankfurt/Main Mitten in der Nacht zum Samstag löst ein Auffahrunfall auf der A3 bei Frankfurt eine Karambolage aus: Insgesamt sieben Autos sind beteiligt, ein Mann stirbt, fünf weitere werden verletzt. Die Autobahn bleibt wegen der Trümmer stundenlang gesperrt.

Bei einer Karambolage mit insgesamt sieben Fahrzeugen auf der Autobahn 3 bei Frankfurt ist ein ein 63 Jahre alter Mann gestorben. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag verletzt, zwei davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen des 63-Jährigen fing Feuer und brannte völlig aus. Die A3 musste zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd für Stunden in Richtung Köln voll gesperrt werden, erst am Samstagmittag gaben Einsatzkräfte die ersten Fahrstreifen nach und nach wieder frei.